الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لريال بيتيس أمام أوساسونا

أعلن مانويل بليغريني المدير لفنى لفريق ريال بيتيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أوساسونا، وذلك بعد قليل على ملعب "ستاد بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال بيتيس كالتالى:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، جيرمان بيزيلا، شادي رياض، خوان ميراندا.

خط الوسط: غويدو رودريجيز، إيسكو، مارك روكا.

خط الهجوم: الحسن دياو، ويليان خوسي دي سيلفا، أيوزي بيريز.



ويحتل فريق ريال بيتيس المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يقع فريق أوساسونا فى المركز الـ 11 برصيد 13 نقاط.