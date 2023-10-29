تأجيل محاكمة الصيدلي المتهم بقتل زوجته وابنتيه بطنطا

قررت محكمة جنايات طنطا، تأجيل ثالث جلسات محاكمة الصيدلي المتهم بقتل زوجته الصيدلانية وابنتيه الصغيرتين زينة وجميلة، في القضية رقم ١٦٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ أول طنطا، لطلب المتهم حضور المحامي الأساسي للدفاع عنه في القضية.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما استيقظ أهالي شارع الحمزاوي بدائرة قسم أول طنطا، على نبأ وفاة صيدلانية وابنتيها، إثر تسريب غاز داخل شقتها، حيث تلقى مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور أول طنطا، بورود بلاغ من سيدة يفيد بوفاة شقيقتها وتدعى منى السروجي طبيبة صيدلانية ٤٢ سنة وابنتيها زينة ١٧ سنة وجميلة ٧ سنوات نتيجة الاختناق بالغاز داخل شقتها، واتهمت زوج المجني عليها بالتسبب في الواقعة.

وانتقل رجال الشرطة للمعاينة وتبين تبعثُرُ محتوياتِ المسكنِ وتكسيرُ زجاجِ مِنضدةٍ فيه، وقررتْ مقدمةُ البلاغِ أنّها اشتمتْ رائحةَ غازٍ عقبَ دخولِها المسكنَ حالَ اكتشافِ الواقعةِ، فأغلقتْ مفاتيحَ "البوتاجازِ" وأخطرتِ النيابة للتحقيق ثم أمرت بحبس المتهم، وإحالته للمحاكمة الجنائية.