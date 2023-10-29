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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

القومي للترجمة يشارك بمعرض أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة
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يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض اكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى ٢ نوفمبر المقبل.
يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من احدث اصداراته نذكر منها:"انتصار اكتوبر في الوثائق الاسرائيلية "،
"سنوات القرب من ديستويفسكي "،"الأفريكانية"،"مدرسة الحمقى"،"فلسفة البلاغة"،"ما بعد التاربخ"،"ذكريات في الترجمة "اللوبي العربي"،"مشاعر تصنع تاريخًا "،"الهلال الاسود"،"الزواج والحداثة "،"تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي"،بيولوجيا السعادة"،"بنية الشخصية" ، " كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة "و "دماغ الاخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق ".

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الاحتياجات الخاصة أحدث إصدارات الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة انتصار اكتوبر في الوثائق الاسرائيلية
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