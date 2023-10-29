العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمصانع وشركات في الغربية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "جهود السلامة والصحة المهنية والشراكات المجتمعية في دعم ملف التحول الأخضر والطاقة النظيفة" وذلك على مدار يومين متتاليين .

وياتي ذلك بالتعاون مع جامعة طنطا تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمي البيئة بمشاركه مسئولي السلامة والصحة المهنية بعدد 36 شركة ومصنع بدائرة المحافظة ،وتحت إشراف ومشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ،يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حشن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب وإشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة بتحقيق المكاسب لطرفى العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ..

واوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، ان الملتقى ناقش في اليوم الأول مقدمة حول السلامة والصحة المهنية و تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر وقام بتقديمها كلاً من الدكتورة بسمه خلف ، والدكتورة اميرة أمين ، كما ناقش الدكتور كريم سليمان فى المحاضرة الاولى موضوع التنمية المستدامة وتطبيقاتها ، اما المحاضرة الثانية قدمتها الدكتورة هبة ذكي بعنوان ادارة البصمة الكربونية فى مكان العمل وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية ، وقام المهندس محمد منتصر مديرعام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بمناقشة التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية واهم تحديثاتها، كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني مناقشة للدكتور كريم سليمان حول الاقتصاد الدوار من منظور الإستدامة والتنمية الإقتصادية ، تلاها محاضرة ألقاها المهندس ناصر الشهداوى حول تحليل وتقييم المخاطر ، كما جرى تنظيم مناقشة حوارية عن مبادرة المناخ مسئوليتى وحول ربط اهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر والطاقة ومناقشة تجارب نجاح من الحضور مع تبادل الخبرات بينهم.، وفى الختام جرى تسليم شهادات تقدير للشركات المشاركة في الملتقى.

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