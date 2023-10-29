أوكرانيا: روسيا تحتفظ بسفينة حربية حاملة صواريخ واحدة قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 10:28 ص

أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني صباح اليوم /الأحد/ أن الجيش الروسي يحتفظ بسفينتين حربيتين جاهزتين للقتال، بما في ذلك حاملة صواريخ كروز واحدة قبالة سواحل شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

وذكرت القيادة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية أن هناك سفينة حربية معادية واحدة في بحر آزوف، لا تحمل أي صواريخ، أما في البحر الأبيض المتوسط، يحتفظ الأسطول الروسي بثلاث سفن، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر، مع دفعة إجمالية تصل إلى ثمانية صواريخ".

وبحسب "يوكرين فورم"، صرح المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، دميترو بليتينشوك، أن العواصف الخريفية والشتوية في البحر الأسود لن تؤثر بشكل كبير على عدد الهجمات الصاروخية الروسية القادمة من البحر.