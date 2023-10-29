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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهيد وأكثر من 10 مصابين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

غزة
غزة
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بسقوط شهيد وأكثر من 10 مصابين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس.

وأضافت أن هناك اشتباكات مسلحة مع الاحتلال شرقي نابلس، موضحة أن هناك قصفًا إسرائيليًا مكثفًا على شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا عنيفًا يستهدف عددًا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات أمس لساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.

الضفة الغربية نابلس اشتباكات مسلحة مع الاحتلال
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