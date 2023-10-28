أمين حزب حماة الوطن بالمنيا يستقبل الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم

استقبل اللواء هشام بشر، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع البوابة نيوز، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الاخبارية.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق الجهمي مساعد أمين المحافظة و أحمد صلاح العمدة رئيس قطاع جنوب وعبدالرحمن ناصر امين الإعلام و أمناء أمانات المرأة والتواصل الجماهيري والعلاقات العامة والعضوية والتضامن الإجتماعي ورئيس لجنة البحوث الزراعية، وبعض السادة القيادات بهيئة مكتب المحافظة وأمين امانة المنيا الجديدة .

جاء ذلك على هامش الندوة التى نظمتها أمانة الإعلام بالحزب حول دور الإعلام فى مناقشة القضية الفلسطينية والتى حاضرت فيها الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم.

واعرب اللواء هشام بشر أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا عن سعادتة بزيارة رئيس تحرير البوابة نيوز للحزب.

وأعربت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم عن سعادتها بدعوة حزب حماة الوطن لها للمحاضرة فى ندوة دور الإعلام فى مناقشة القضية الفلسطينية مشيدة بالقيادات التنظيمية وكوادر الحزب بمحافظة المنيا وموجهة الشكر للواء هشام بشر أمين عام المحافظة وجهودة فى الأنشطة الحزبية واللقاءات التوعوية ومناقشة القضايا الجماهيرية.

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