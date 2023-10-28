بيلينجهام يحقق 5 أرقام قياسية في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

حقق الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، 5 أرقام قياسية خلال مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت بين فريقه ريال مدريد أمام برشلونة، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

حسم بيلينجهام كلاسيكو الأرض لصالح الريال بهدفين مقابل هدف، سجلهما نجم منتخب إنجلترا في الدقيقتين 68 و90+2، بينما جاء هدف البلوجرانا عن طريق الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وحطم صاحب الـ20 عامًا، 5 أرقام قياسية بهدفيه في شباك الفريق الكتالوني، ليكتب اسمه في سجلات تاريخ الكلاسيكو، منذ أول مشاركة له في مباريات كلاسيكو الأرض.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن بيلينجهام سجل حتى الآن مع ريال مدريد 13 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو أكثر من ضعف أي لاعب آخر في ريال مدريد أو برشلونة في 2023-2024.

وأصبح الدولي الإنجليزي، أول لاعب في الملكي يسجل هدفين في مباراته الأولي في الكلاسيكو خلال القرن الـ21.

ونجح نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق في كسر سجله التهديفي بعدما وصل للهدف العاشر في 10 مباريات بمسابقة الدوري، وهو أكثر مما سجله في موسم واحد قبل انضمامه للميرينجي.

وكسر هداف الريال في الليجا، سجل أفضل موسم تهديفي للنجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان في جميع المسابقات، وذلك خلال أول 13 مباراة له كلاعب في ريال مدريد.

وحمل هدف بيلينجهام الأول في شباك تير شتيجن رقمًا تاريخيًا جديدًا، حيث يعد الهدف الأول لفريق ريال مدريد من خارج منطقة الجزاء في الكلاسيكو، منذ أن سجل جاريث بيل في مايو 2018.

يتصدر جود بيلينجهام، قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.