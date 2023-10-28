شاهد.. هدف تقدم برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

تقدم فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف للا شيء، في مباراة الكلاسيكو المقامة بينهما حاليًا على ملعب مونتيجك، في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز الألماني إلكاي جوندوجان هدف البلوجرانا في شباك الملكي، بعدما استغل خطأ المدافع النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ليجد نفسه منفردًا بحارس مرمى الميرينجي كيبا.

ويعاني الفريق الكتالوني في كلاسيكو الأرض أمام الريال من الغيابات بسبب الإصابات، التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف ريال مدريد في الوصافة بفارق نقطة وحيدة.

وكان برشلونة بدأ المباراة أمام ريال مدريد، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تير تشيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو- رونالد أراوخو- إينيجو مارتينيز- ماركوس ألونسو

خط الوسط: أوريول روميو- إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال- جواو فيليكس- فيران توريس.

أما ريال مدريد، دخل اللقاء بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، أنطونيو روديجير، داني كارفخال.ط

خط الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.ط

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.