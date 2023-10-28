"حماة الوطن": تصريحات الرئيس السيسي حملت طمأنة للمصريين

أشادت الدكتورة مها الأنصاري أمينة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي جاءت علي هامش افتتاحه الملتقي والمعرض الدولي للصناعة.



وأوضحت الأنصاري في تصريحات صحفية اليوم السبت أن حديث الرئيس السيسي حمل طمأنة للمصريين حيث قال "بشوف بعض التعليقات على مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس، اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة.. وظاهرة القلق ظاهرة إيجابية بس دوري إن أنا أطمنكم مصر حريصة على أنها تلعب دور إيجابي للغاية في إطار فهم ان الاستقرار مهم للمنطقة وبنبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه”.



واضافت القيادية بحزب حماة الوطن ان كلمات الرئيس السيسي اليوم جاءت لتؤكد قوة مصر وانه لن يسمح لأحد بالمساس بها أو بسيادتها .



واختتمت الانصاري تصريحاتها بأن مصر تقف إلى جانب القضية الفلسطينية وتساند الفلسطينين من أجل الحصول علي حقوقهم على مر التاريخ وتبذل في سبيل ذلك جهودًا كبيرة علي مختلف المستويات .