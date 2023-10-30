زاهي حواس يعلن تضامنه مع أهل غزة

أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، تضامنه مع الأشقاء في قطاع غزة جراء ما يتعرض له شعب فلسطين من اعتداءات من الكيان الصهيوني المحتل وظروف غير إنسانية.

وأكد "حواس" في تصريحات صحفية اليوم، رفضه التام للهجوم الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع والمدنيين العزل في بيوتهم والمستشفيات والمساجد والكنائس، ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشاد "حواس"، بموقف الدولة المصرية والرئيس السيسي من الأزمة ووقوفها بقوة إلي جانب الشعب الفلسطيني، وما يبذله الرئيس السيسي من تحركات دولية مكثفة مع قادة العالم لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء ودخول المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا في فلسطين، مؤكدا تأييده ودعمه لكل الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي المصري ضد المخطط الإسرائيلي.