وكيل صحة الفيوم يستعرض خطة برنامج أسرة ومؤشرات المسح الطبي لتنظيم الأسرة

استعرض الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ما تم تنفيذه من خطة برنامج "أسرة"، من قبل مديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومناقشة التحديات، بالإضافة إلى مؤشرات المسح الطبى لتنظيم الأسرة بإدارتى إطسا وسنورس، من خلال معدل المواليد وعدد السكان، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدد البرامج التدريبية التى تم تنفيذها مع الأطباء والممرضات والصيادلة، والفعاليات التى تم تنفيذها بالمدارس من خلال مسرحة المشاكل السكانية، بالتعاون مع مسئولي قصر ثقافة الفيوم، التى تستهدف التوعية بالقضايا السكانية، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع عدد 35 من الفئات المستهدفة بالتدريب.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أن مؤشرات القضية السكانية شهدت تحسنًا، على أرض المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال التغير الذي طرأ في معدل التغطية ببرامج تنظيم الأسرة طبقًا للمسح الصحي للمحافظة، مشيرًا إلى أن معدل التغطية عام 2014 لمحافظة الفيوم بلغ 57،6% من الفئات المستهدفة، وفى عام 2021 66،4%، وفي 1/1/ 2023 بلغ 66،7%، مضيفًا أن معدل المواليد فى 1 /7/2023، لكل ألف نسمة بلغ نسبة 22%، وبالمقارنة بمعدل المواليد في عام 2014 لكل ألف نسمة الذى بلغ 36،7%، يؤكد على التغير الإيجابي في مواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف، أنه تم تدريب الفئات المستهدفة على المهارات الأساسية للقيادة الواعية وحل المشكلات، ووضع رؤية وتحديد أهداف أساسية لتحقيقها من خلال برنامج "أسرة"، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واستهداف مختلف الإدارات والوحدات الصحية، بمختلف مراكز المحافظة مع التركيز على مركزي إطسا وسنورس، بعمليات الإرشاد والتوعية وفن إدارة الأزمة، لافتًا إلى أن المتدربين استفادو تلك المهارات، بما أسهم بشكل إيجابي فى مواجهة القضايا السكانية، وتنظيم النسل.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني الذي ترأسه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لمتابعة أعمال برنامج "أسرة"، الذي ينظمه قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنفذ من قبل مؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والمهندس ماجد سيد رئيس فريق الأعمال الميدانية لبرنامج "أسرة"، والدكتورة سحر السنباطى مدير الأعمال التنفيذية بالبرنامج، ومستشار علاقات المحافظات بمؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" القاهرة، والدكتورة نانسى نجيب مدير التنفيذ الإقليمى لبرنامج "أسرة"، والمحاسبة ليلى طه قاسم مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ووكلاء وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وممثلي الأوقاف والكنيسة، ومدير عام المجلس القومى للسكان، ومسئول المجلس القومى للطفولة والأمومة بالفيوم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأعضاء برنامج "أسرة".

