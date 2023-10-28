لدعم مبادرة "حياة كريمة".. تقديم الرعاية الطبية لـ6268 حالة بـ5 قوافل لجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا 5 قوافل تنموية طبية شاملة، شملت مركز سمنود وقرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات وقرية المعتمدية مركز المحلة الكبرى وقرية الفرستق مركز بسيون وقرية ابشواى مركز قطور، بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 6268 من خلال 17 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 368 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر 11623 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، و

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

381 جراحة المخ والأعصاب، و513 حالة في عيادة طب الأطفال، و619 بجراحة العظام، و534 بعيادة الأمراض الجلدية، و615 بأمراض الباطنة، و271 بعيادة جراحة المسالك البولية، و595 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و150 بعيادة الجراحة العامة، و267 بعيادة الأمراض الصدرية، 142 بالنفسية والعصبية، 667 بعيادة طب وجراحة العيون، و91 بعيادة القلب والأوعية، و103 بعيادة الأسنان، و437 بعيادة التحاليل، و130 بعيادة تنظيم الأسرة، و667 بالمبادرات، و29 بعيادة الأورام.

كما تم تحويل 368 حالة بواقع 43 جراحة مخ وأعصاب، 14 أطفال، 43 عظام، 30 جلدية، 15 باطنة، 24 مسالك بولية، 41 انف واذن وحنجرة، 24 جراحة عامة، 24 الصدر،17 نفسية وعصبية،68 طب وجراحة العيون. و7 قلب واوعية دموية، و18 بعيادة الأورام.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 189 مواطن، وقدمت الدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية محاضرات توعوية لأهالي القرية لتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومبادرة أكتوبر، كما قامت الدكتورة ايمان الغمرى مدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية بإجراء استطلاع للرأي لأهالي القرية حول جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم في القافلة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.