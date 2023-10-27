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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيكابالا يقود الهجوم وعودة عواد.. أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو إنبى
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