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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة تحدد العدد الأمثل من خطوات المشي يوميًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفادت دراسة دولية العدد الأمثل للخطوات التي يحصل بها معظم الأشخاص على أكبر الفوائد الصحية، كما أظهرت أن وتيرة المشي توفر فوائد إضافية.

وأضافت الدراسة التي أجريت بقيادة جامعة غرناطة، أن عدد الخطوات التي يتعين مشيها يوميا لتقليل خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير هو 8 آلاف خطوة، أو ما يعادل 6.4 كم.

وفيما يتعلق بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وجد الباحثون أن معظم الفوائد تظهر عند حوالي 7 آلاف خطوة في اليوم، بحسب "ساينس دايلي".

وأجرى البحث بالتعاون بين باحثين من المركز الطبي بجامعة رادبود الهولندية، وجامعتي غرناطة وكاستيلا لا مانشا في إسبانيا، وجامعة أيوا الأمريكية.

وتقليديا، أعتقد الكثير من الناس أنه يتعين الوصول إلى حوالي 10 آلاف خطوة يوميا للحصول على فوائد صحية؛ وهي فكرة خرجت من اليابان في ستينيات القرن الماضي، ولكن لم يكن لها أي أساس علمي.

واستند البحث إلى بيانات 110 ألف شخص من 12 دراسة سابقة، وتبين أنه بالنسبة لمن يعانون من مستويات منخفضة من النشاط البدني، فإن كل 500 خطوة إضافية تعمل على تحسين صحتهم. حتى يتم إحراز تقدم تدريجي وزيادة عدد الخطوات يوميا.

وأظهرت الدراسة عدم وجود فرق بين الرجال والنساء في عدد الخطوات المطلوب، كما وجدت أن المشي بشكل أسرع يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بغض النظر عن إجمالي عدد الخطوات في اليوم.

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