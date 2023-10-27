وحدات تكافؤ الفرص تكثف جهودها بمحافظة الشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديا ومساعدتهن لتسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصري.

واكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان (حقوق الانسان) تناولت شرح فكره مبسطة عن تعريف حقوق الانسان وبداية ظهور مصطلح حقوق الانسان وحقوق الانسان في الاسلام واهتمام الدولة بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتركيز على الأثار المدمرة للإدمان بالمجتمع،والثانية بعنوان "حب الوطن من الإيمان " وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان وعقدت الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة حي ثان الزقازيق نظمت ندوة عن تعريف السيدات بالمبادرات الرئاسية و١٠٠ مليون صحة، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق العلاج والوقاية من الأورام وكيفية الاهتمام بصحة المرأة والأسرة وذلك بالتعاون مع ادارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسي له، مشيرًا الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، موضحًا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.