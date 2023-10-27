باحثة سياسية: مصر لديها موقف واضح وصارم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن مصر لديها موقف واضح وصارم تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترانيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر تتسم بالوقوف الدائم بجانب الأشقاء على المستوى الإنساني والسياسي والدبلوماسي، مشيرًا إلى أن مصر منذ اليوم الأول وهي أعلنت ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، وعدم ترويع وحصار إسرائيل على قطاع غزة، وكذلك فتح معبر رفح لمرور المساعدات من مطار العريش المقدمة من بعض الدول.

وتابع الباحثة السياسية أن تعنت الجانب الإسرائيلي في عدم إيصال المساعدات وعدم وجود ممرات آمنة دفع الجانب المصري للتواصل بشكل مستمر مع الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي والقادة الأوروبيين للضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعبر حتى عقد قمة القاهرة للسلام 2023 لنرى فتح المعبر ودخول المساعدات قبل دقائق قليلة من انطلاق القمة.