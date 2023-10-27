علاء فاروق: دعم 5000 أسرة سيناوية وتجهيز عشرات العرائس بجنوب سيناء

يزور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حاليا محافظة جنوب سيناء، واستقبله المحافظ اللواء خالد فودة، بمكتبه بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، في إطار التعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، وضمن اللقاءات المتعددة لبحث سبل التعاون المتبادل والتنسيق المستمر بين المحافظة، والبنك الزراعي المصري.

وأعلن فاروق أن البنك الزراعي المصري سيدعم القطاع الطبي والصحي بمحافظة جنوب سيناء بتوفير مستلزمات طبية وصحية بتكلفة تصل إلى 250 ألف جنيه، وتقديم 5000 كوبون، قيمة كل كوبون 200 جنيه لمساندة 5 آلاف أسرة من الأسر بجنوب سيناء، وتقديم اجهزة كهربائية لحديثي الزواج لعدد 60 اسرة مع التركيز على دعم الأسر البدوية، خصيصًا قاطني الوديان والتجمعات البدوية النائية دعما لهم في شراء بعض السلع والمستلزمات، والمواد الغذائية اللازمة لأسرهم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن البنك الزراعي المصري، حريص على دعم مواطني جنوب سيناء، وذلك في إطار الدور الوطني الحيوي الذي تجريه إدارة البنك في المرحلة الراهنة من خلال المشاركة والمسئولية المجتمعية، خصيصًا لدعم مواطني وأبناء المحافظات الحدودية، وخاصة سيناء باعتبارها أحد أهم ركائز ودعائم الأمن القومي المصري.

كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي المصري للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم المنتجين في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني.

كما تناول اللقاء دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب والمرأة البدوية بما يسهم في توفير فرص العمل ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة، وذلك من خلال البدء في تفعيل برنامج باب رزق لتمويل المشروعات متناهية الصغر في كافة قرى جنوب سيناء ،بالتعاون مع أجهزة المحافظة والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الاهلية ،وذلك لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج في تمويل مشروعات المرأة والصناعات الصغيرة واليدوية والحرف التقليدية التي تشتهر بها المحافظة ، وكذا إطلاق مبادرات لتحويل سيارات التاكسي والاجرة للعمل بالغاز الطبيعي، واستبدال السيارات بسيارات تعمل بالكهرباء، والمساهمة في تخريد السيارات القديمة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء أثنى المحافظ على دور البنك الزراعي التعاون المثمر والبناء ما بين محافظة جنوب سيناء والبنك الزراعي المصري، مقدما الشكر والتقدير لرئيس البنك الزراعي المصري والعاملين به لدعمهم أهالي المحافظة في مختلف المجالات.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد اصطحب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بجولة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لتقديم أوجه الدعم المختلفة للأهالي، مواد غذائية، وأجهزة كهربائية لحديثي الزواج.

تفقد خلالها المحافظ ومرافقيه الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر، وقاعة الاجتماعات الكبرى، وقام المحافظ بشرح مكونات المبنى على ماكيت مبني مجلس المدينة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن، وذلك بطريقة سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويساهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني و التكنولوجي والرقمي.

رافق المحافظ وضيفه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات.

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