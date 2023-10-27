مصادر مطلعة لـ«القاهرة الإخبارية»: سقوط صاروخ في ⁧‫طابا‬⁩ وإصابة 6 أشخاص

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن مصادر مطلعة، سقوط صاروخ في ⁧‫مدينة طابا‬⁩ مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.



وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تلعب "دورا إيجابيا" باحتواء التصعيد في قطاع غزة.



وأشار السيسي، إلى أن للجيش المصري دور "أصيل" في حماية الأمن القومي وحدود البلاد في حين أعلن قائد الجيش الثالث الميداني أن قواته مستعدة لـ"طي الأرض" حينا يُطلب منها ذلك.



وقال السيسي خلال حضوره حفل "اصطفاف الفرقة الرابعة": "نحن نقوم بدور إيجابي باحتواء التصعيد في غزة ومحاولة تهدئة الأمور والوصول إلى إيقاف لهذا الصراع وأيضا وقف إطلاق النار بشكل أو بآخر وإيقاف نزيف الدماء الذي يتم في هذا الوقت وفي نفس الوقت نسعى جاهدين للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء من أجل احتواء التصعيد ومساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم بحاجة لها".

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