فلسطين.. طيران الاحتلال يقصف مسجدًا في مخيم الشاطئ غرب غزة

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مسجدًا في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر لـ "وفا"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المسجد الأبيض في مخيم الشاطيء بعدة صواريخ ما أدى إلى تدميره.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز "D9".

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.