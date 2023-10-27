عشرات الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت أحياء سكنية في قطاع غزة.

أفادت مصادر بالقطاع باستشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من أربعة طوابق على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

أفادت باستشهاد ثلاثة آخرين على الأقل وإصابة آخرين بقصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

ذكرت المصادر أن 8 أشخاص ارتقوا فيما أصيب عشرات الجرحى في غارتين شنهما طيران الاحتلال على منزل في مخيم النصيرات.

أضافت أن طواقم الإنقاذ والمواطنين ما زالوا يحاولون انتشال شهداء وجرحى من تحت ركام المنازل والمنشآت التي قصفت.

منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من الشهر الجاري، ارتقى أكثر من 7 آلاف مواطن، من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح. كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.