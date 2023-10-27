مصدر مطلع لـ«القاهرة الإخبارية» ينفي ما تردد عن إقامة مصر مستشفيات ميدانية قرب الحدود لنقل الجرحى الفلسطينيين

نفى مصدر مطلع ما تردد عن إقامة مصر مستشفيات ميدانية قرب الحدود مع غزة استعدادًا لنقل الجرحى الفلسطيني لتلقي العلاج والرعاية الصحية، حسبما أفادت فضائية" القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



وفي وقت سابق قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل وصلت إلى مرحلة من "غرور القوة"، لظنها أن نصف العالم معها.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن طرد سفراء إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية، لن يحل الصراع الدائر، وأن ما يحل هو الحركة السياسية العربية، والتقدير العربي.



وأردف: "لا يمكن ولا يصح أن نقبل بكلام الدبلوماسيين الغربيين، نوافق عليه، والمسيرات في الغرب تعكس حالة الغضب الشعبي من ممارسات الاحتلال في غزة، كما أن الاحتلال يمارس حصارا كاملا على مدن الضفة الغربية".

ولفت إلى أن القنوات الدبلوماسية مع إسرائيل معطلة حاليًا، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة حرب وعنف وعنصرية، وما يقوم به الاحتلال في غزة فاق العقاب الجماعي ويعد جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأشار إلى تزايد الأصوات في الغرب المؤيدة للحق الفلسطيني والمحتجة على ما يجري في غزة.