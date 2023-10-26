هاريس تتوجه إلى المملكة المتحدة لتعزيز دور الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي

تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى المملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل لتعزيز القيادة العالمية للإدارة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أنه في الأول من نوفمبر في لندن، ستلقي هاريس خطابًا سياسيًا رئيسيًا حول رؤية إدارة بايدن-هاريس لمستقبل الذكاء الاصطناعي والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة مع الشركاء والحلفاء لتحقيق تلك الرؤية.

وفي 2 نوفمبر، ستمثل هاريس الولايات المتحدة في القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بلتشلي بارك.

وستواصل هاريس الدفاع عن: حماية حقوق الإنسان، والحقوق المدنية، وحقوق العمل، وحقوق المستهلك، والخصوصية؛ والقواعد والأعراف الدولية التي تعكس القيم والمصالح الديمقراطية؛ وإدراج المجتمع المدني في صنع سياسات الذكاء الاصطناعي؛ والمساءلة للقطاع الخاص.

وستوضح هاريس أن الإدارة الأمريكية ملتزمة ببناء مستقبل للذكاء الاصطناعي حتى يكون كل شخص في مأمن من أضرار الذكاء الاصطناعي وحتى يتمكن كل شخص أن يشارك على قدم المساواة في فوائده.

وفي لندن، ستشارك هاريس في سلسلة من اللقاءات مع المجتمع المدني والقادة الشباب. وستركز هذه المشاركات على مكافحة الكراهية، وتعزيز المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمساواة بين الجنسين.