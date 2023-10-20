الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كشف لغز العثور على جثة شاب مقتول في كرداسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شاب مقتول في منطقة كرداسة، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم في أقل من ٢٤ساعة. 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي احمد ر، مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال. 

بعمل التحريات تبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة كرداسة جثة
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