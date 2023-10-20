وقفة احتجاجية لأهالى الدقهلية لدعم الفلسطينيين

حمل مجموعة من الشباب والشابات علما ضخما لدولة فلسطين اليوم الجمعة في ميدان المحطة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية دعما" للفلسطينين ورفضا" لحرائم العدوان الإسرائيلي علي غزة ،



كان الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية قد خرجوا من كل مكان اليوم الجمعة ونظموا وقفة احتجاجية في ميدان المحافظة ومحيط ميدان الطيارة والنصب التذكاري لدعم الشعب الفلسطيني في محنته التي يعيشها منذ 15 يوما من القصف من العدو الإسرائيلي ولدعم صمودهم والإعلان أن دمائهم واحدة وأن كل ما يضرهم يؤلم الشعب المصري وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفض تهجير الفلسطينيين.

ردد الحشد العديد من الشعارات الداعمة للفلسطينين منها (نرفض التهجير, فلسطسن عربية و تسقط إسرائيل وغيرها من الشعارات الداعمة الأشقاء الفلسطينيين

وتوافد على الوقفة أعضاء الأحزاب السياسية ومنها حزب مستقبل وطن والنقابات المهنية، واللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية بقيادة حازم نصر رئيس اللجنة، وهشام لطفي وكيل اللجنة وإيهاب نظيم وكيل اللجنة، وذلك بعد آداء صلاة الغائب بالمساجد على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة.

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