الدوري الأفريقي.. جماهير الأهلي تدعم فلسطين بلافتة في مباراة سيمبا

حرصت جماهير النادي الأهلي على رفع لافتة لدعم الشعب الفسطيني في مدرجات ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام قبل مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي

ورفع جمهور الأهلي في المدرجات لافتة كبيرة مكتوب عليها: من النهر إلى البحر .. فلسطين هتكون حره، لدعم الشعب الفسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيمبا التنزاني بعد قليل في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

يحل الأهلي ضيفا على سيمبا في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: اليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا.

تشكيل سيمبا التنزاني فى الدوري الإفريقي

علي خاتورو، فابريس نجوما، زونكيزا، كابومبي، محمد محمد، كالتوس شاما، مزاميرو ياسن، جونيور مالون، هينوك إينونجا، كيبو دينيس، لويس ميكيسوني.