29 أكتوبر.. المؤتمر الدولي الثالث لـ آثار عين شمس

تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان "تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" وذلك يومي 29-30 أكتوبر 2023 بمقر جامعة عين شمس.

يأتى ذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و حسام طنطاوي عميد كلية الآثار- جامعة عين شمس و أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.