الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

29 أكتوبر.. المؤتمر الدولي الثالث لـ آثار عين شمس

عنوان الفاعليه
عنوان الفاعليه
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تنظم  كلية الآثار جامعة عين شمس  فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان  "تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" وذلك يومي 29-30 أكتوبر 2023 بمقر جامعة عين شمس.

يأتى ذلك تحت رعاية  غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و حسام طنطاوي عميد كلية الآثار- جامعة عين شمس و أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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الصالون البحرى المصرى المؤتمر الدولي الثالث جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي الثالث أكتوبر
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