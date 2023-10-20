قيادات جامعة عين شمس في وقفة تضامنية للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة ومجالس الإتحاد والأسر والكيانات الطلابية بالكليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بقيادة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من عمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس أمام النصب التذكاري بمدينة نصر تأكيدًا علي الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري و الدفاع عن القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة واعلام الدولتين مصر وفلسطين لدعم القضية الفلسطينية.