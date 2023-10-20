بالروح بالدم نفديك يا اقصى.. وقفة نسائيه لدعم القضية الفلسطينية بالمنوفية

تصدرت السيدات بمحافظة المنوفيه الوقفة تضامنية بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث شارك العشرات من النساء تضامنا مع الشعب الفلسطينى ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية.



وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل منها " القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية"، "فلسطين عربية" "بالروح بالدم نفديك يا يافلسطين"، "بالروح بالدم نفديك يااقصى".



واكدت المشاركات، رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، ودعمها الكامل لقرارات القيادة السياسية بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية والمجازر البشعة التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.



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