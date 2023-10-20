الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالروح بالدم نفديك يا اقصى.. وقفة نسائيه لدعم القضية الفلسطينية بالمنوفية

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
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تصدرت السيدات بمحافظة المنوفيه الوقفة تضامنية بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث شارك العشرات من النساء تضامنا مع الشعب الفلسطينى ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل منها " القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية"، "فلسطين عربية"  "بالروح بالدم نفديك يا يافلسطين"،  "بالروح بالدم نفديك يااقصى".


واكدت المشاركات، رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، ودعمها الكامل لقرارات القيادة السياسية بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية  والمجازر البشعة التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل.
 

 

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