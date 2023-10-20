الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تعلن تفويضها للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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أعلن أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها ومدارسها ومعلميها، تفويضهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأى قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وكان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، قد دعا مديرى عموم الإدارت التعليمية وقيادتها ومدارسها ومعلميها   وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية 

 للمشاركة فى الوقفة التضامنية مع أشقائنا فى فلسطين وتفويض  الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠ أمام مسجد آل رشدان بعد صلاة الظهر. 

    

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الأمن القومي المصري التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليم القاهرة
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