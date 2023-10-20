"تعليم القاهرة" تعلن تفويضها للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري

أعلن أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها ومدارسها ومعلميها، تفويضهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأى قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وكان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، قد دعا مديرى عموم الإدارت التعليمية وقيادتها ومدارسها ومعلميها وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية

للمشاركة فى الوقفة التضامنية مع أشقائنا فى فلسطين وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك غدًا الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٠ أمام مسجد آل رشدان بعد صلاة الظهر.