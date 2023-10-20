"المؤلفين والملحنين" تدعو جموع الشعب لنصرة القضية الفلسطينية من أمام النصب التذكاري

دعا الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" جموع الشعب المصري للانضمام للمسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من اجل نصرة الحق الفلسطيني في قضيته ضد قوات الاحتلال.

جاء نص بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي:"انطلاقا.. من دورها الوطني والذى يمتد لأكثر من 75عاما، تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" برئاسة الدكتور مدحت العدل وعبر كل أعضاءها من الشعراء والملحنين والناشرين الذين يمثلون نخبة المبدعين فى مصر، تضامنها الكامل مع كافة النقابات والكيانات الفنية والثقافية وكافة جموع الشعب المصرى وقيادته الحكيمة وتنضم إلى وقفتها اليومأ مام النصب التذكاري بمدينة نصر لنكون صفا واحدا وصوتا واحد لنصرة الحق الفلسطيني الأبدى ومجابهة تلك الهجمة الإسرائيلية البربرية والغاشمة والهمجية على اهلنا في غزه وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".