الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الأوقاف يهدى السويس 2 طن لحوم و1000 شنطة مواد تموينية للأسر الأولى بالرعاية 

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شهد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء عبد المجيد محافظ السويس استلام أوقاف السويس دفعة من لحوم صكوك الأضاحي بلغت 2 طن، و1000 شنطة مواد تموينية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وطالب وزير الأوقاف من الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول صكوك الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية والمتعففين، والفقراء.

وأدى وزير الأوقاف ومفتي الديار ومحافظ السويس والقيادات التنفيذية صلاة الجمعة بمسجد بدر ببورتوفيق.

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الأسر الأولى بالرعاية دكتور محمد مختار جمعة شوقي علام مفتي الجمهورية مديرية التضامن الاجتماعى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظ السويس للأسر الأولى بالرعاية
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