ضبط سيدتين وزوج إحداهما بتهمة القيام بأعمال النشل بالأزبكية

ألقت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على سيدتين وزوج إحداهما لقيامهم بأعمال النشل بالازبكية.

تعود البداية عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وبحوزتها (7) هواتف محمولة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها 6وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ، وزوجها) وبحوزتهما (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى - سيارة - 46 كارت فيزا منسوب صدورهم لعدد من البنوك) ، وبمواجهتهما ، إعترفا بإرتكابهما العديد من وقائع السرقة بأسلوب "النشل"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



