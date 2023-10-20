مطار مرسي علم يستقبل 144 رحلة طيران تقل 29 ألف سائح أجنبي

يستقبل مطار مرسي علم الدولي الدولي 144 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 29 الف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة وذلك على مدار الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بدءا من غدا السبت حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 144‪ رحلة طيران سياحية إلى مطار مرسي علم على مدار الأسبوع المقبل تقل حوالي 29 الف سائح أجنبى قادمة من مطارات 12 دولة اوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عثمان استعدادات فنادق مرسي علم لإستقبال آلاف السياح الأجانب من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر وسلوفاكيا وفرنسا.

وأكد عثمان ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع أرتفاع معدل حركة الطيران السياحية الأسبوع الجاري بزيادة 8 رحلات عن الاسبوع الماضى، لافتا إلى أن مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب في عدد من دول أوروبا.

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