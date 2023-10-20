ماتت مخنوقة.. استعجال التحريات في العثور على جثة داخل شقة بالطالبية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالطالبية، وسؤال زويها والمحيطين بمسرح الجريمة عن ملابسات الحادث، لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت خبراء الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل بالصفحة التشريحية للجثة لبيان سبب الوفاة.

ماتت مخنوقة

وتبين من التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد السيدة المتوفاة، وجود آثار خنق حول العنق، وترتدي كامل ملابسها.

وأشارت التحريات أن الجثة لسيدة تدعى هناء.ح.ح"، وتكثف المباحث من جهودها لكشف عن ملابسات الحادث.

كانت مباحث قسم شرطة تلقت إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة في منطقة الطالبية.

وعلى الفور انتقلت فرقة من مباحث القسم بالتنسيق مع فرقة من مباحث قسم شرطة العمرانية وضباط الأمن العام، إلى محل البلاغ وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة تدعى هناء.ح.ح" ترتدي ملابسها كاملة وبها آثار خنق حول الرقبة.

تم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح وإعداد تقرير وافِِ بأسباب الوفاة مع استجواب ذويها لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.