الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنًا فلسطينيًا من أم صفا شمال غرب رام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الخميس، 14 مواطنا من قرية أم صفا، شمال غرب رام الله، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه مركبات، ومنازل المواطنين، وداهمت محلات تجارية واعتقلت كل من فيها، كما اعتقلت مواطنين بعد أن أنزلتهم من مركباتهم.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي القرية بالسواتر الترابية، وأن المواطنين يضطرون لسلوك طرق التفافية طويلة للوصول إلى أماكن عملهم.

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قوات الاحتلال اعتقال 12 فلسطيني ا فلسطين غرب رام الله
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