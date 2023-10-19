ندوة للوعي الأثري عن مبادرة كنز بلادى لطلاب مدارس الفيوم "صور"

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الندوات التي تدشنها منطقة آثار الفيوم وتفعيل برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومنطقة آثار الفيوم لنشر الوعي الأثري لدى طلاب المدارس، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالتوعية الأثرية تحت عنوان (مبادرة كنز بلادي).

وتم تنظيم ندوتين بعنوان "الوعي الأثري"، بمدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين بإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدرسة الشهيد مصطفى أحمد (المسلة الإعدادية بنات سابقًا) عن أهم المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم، وعرض أهم المناطق الأثرية بها وتسليط الضوء على منطقة قصر قارون وأهميته التاريخية.

وخلال ذلك قام طلاب المدرستين بتنفيذ لوحات فنية وعروض فرعونية تبرز مدى حب المصري وإعتزازه بتاريخه.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي تعزيزًا لدور الفيوم كمدينة تعلم مدى الحياة تتبع اليونسكو والتي تتولى مهمة الإشراف على أنشطتها بالمدارس إدارة التخطيط والمشروعات.

حضر الندوة مسئولي إدارة الوعي الأثري بمنطقة الآثار بالفيوم دكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثري، ومريان اسحاق وهدى محمد، والتخطيط والمشروعات، والعلاقات العامة والشئون التنفيذية بأدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، والشئون التنفيذية بالمديرية.

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