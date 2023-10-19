محترفو سرقة ومخدرات .. حبس لصوص خطف الهواتف بالقاهرة

أمرت النيابة العامة اليوم بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هواتف المواطنين باسلوب الخطف وحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار وحيازة سلاح ناري ، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية ، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

تعود البداية عندما تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية، وبحوزتهما(فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار - هاتفين محمول "مجهولين المصدر" - سلاح أبيض،مبلغ مالى - كمية من مخدر الهيروين- دراجة نارية " بدون لوحات معدنية مستأجرة " المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة)،

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (9) وقائع بذات الأسلوب، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرام .

كما أرشدا عن باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية " (صاحب محل صيانةهواتف محمولة - مقيم بمحافظةالقليوبية)