الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 800 جندي أوكراني وإسقاط طائرتين ومروحية خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت طائرتين ومروحية حربية إضافة إلى 61 مسيرة للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، وبلغ إجمالي الخسائر البشرية للعدو نحو 835 عسكريا.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن الطيران الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك، بينما دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" قرب مدينة دنيبروبيتروفسك ومروحية من طراز "مي-8" في مقاطعة خاركوف.

وأضافت أنه تم صد 11 هجوما على محور كوبيانسك، وخسر الجيش الأوكراني نحو 70 عسكريا و8 قطع من المعدات، بينها دبابة ومدفعان، وتم صد 6 هجمات على محور كراسني ليمان، حيث تجاوزت خسائر العدو 235 فردا بين قتيل وجريح وضمت 6 قطع من العتاد.

كما تم صد هجوم في منطقة بلدة كليشييفكا على محور دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو نحو 260 بين قتيل وجريح و14 قطعة من المعدات، بينها دبابة و7 مدافع، فيما خسر العدو على محور جنوب دونيتسك نحو 190 عسكريا و5 قطع من المعدات، بالإضافة إلى صد هجومين أوكرانيين في زابوروجيه والقضاء على حوالي عسكريا و12 قطعة من المعدات، بينها دبابتان و3 مدافع، ومقتل نحو 40 جنديا للعدو على محور خيرسون، وتدمير 5 قطع من المعدات.

أشارت الوزارة إلى اعتراض قنبلة موجهة من طراز JDAM، وصاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلهما لشن هجمات على أهداف أرضية، بالإضافة إلى 10 صواريخ من نظام HIMARS.