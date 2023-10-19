محافظ الإسكندرية: تدريب 2000 متدرب على 23 حرفة يدوية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على دعم المنتجات اليدوية والتراثية وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات من خلال تدريبهم والتسويق لمنتجاتهم، بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين من السيدات والفتيات والشباب في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة السيد مسلم قامت من خلال ادارة الأسر المنتجة بتدريب نحو 2000 متدرب على23 حرفة يدوية خلال عام عبر 9 مراكز موزعين على مستوى الأحياء

واشار إلى أن المديرية تقوم بالتسويق لمنتجات المتدربين عقب الانتهاء من فترة تدريبهم من خلال معارض كبرى تقام داخل المحافظة وخارجها.



من جانبه قال السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ أنه يمكن لكل من يريد تعلم حرفة من 23 حرفة أبرزها (الكروشية _الجلود _المكرمية _التفصيل بالبترون _الرسم على القماش _صناعةالمفروشات- اركت خشب- اعادة تدوير- الصلصال الحراري والسيراميك- الديكوباج- الريزن-الاكسسوارات)، التوجه إلى ادارة الاسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي (6 شارع الميناء الشرقي بالمنشية) للتقديم لتعلم أية حرفة.

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