غدا انطلاق البطولة العربية للشركات في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفد اتحاد الشركات للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لانطلاق البطولة العربية للشركات المقامة على أرض بورسعيد بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، بمشاركة دول: العراق وتونس والأردن بجانب مصر الدولة المضيفة.

وأكد “الغضبان” على أن محافظة بورسعيد تدعم إقامة البطولة التي تضم 3 منافسات هي: مسابقة خماسيات كرة القدم في الصالة الدولية بالمدينة الرياضية، وكرة اليد بصالة الحرية للمعاقين حي العرب، وتنس الطاولة بصالة عادل خير الله بمركز شباب الإستاد حي المناخ.

وسيقام افتتاح البطولة غدا بالصالة الدولية بالمدينة الرياضية الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد، ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة ورؤساء مجالس إدارات الشركات المصرية المشاركة.