ندى ثابت: نؤيد الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري

أعلنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، دعمها وتأييدها التام، للرئيس عبدالفتاح السيسي، في إتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقف بجانب الأشقاء في فلسطين وتساندهم وتدعمهم، مؤكدة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح للجميع.

وتابعت عضو مجلس النواب: "نرفض تصفية القضية الفلسطينية، ونقدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينيK كما نقدر أيضا دوره الكبير في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: ندين بشدة الانتهاكات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإيقاف نزيف الدماء والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.