محلل سياسي: دعم أمريكا لإسرائيل غير مسبوق

قال ماك الشرقاوي، المحلل السياسي في الشأن الأمريكي، إن ما تفعله الولايات المتحدة الامريكية في ظل إدارة جو بايدن مع إسرائيل أمر غير مسبوق، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن قال "أنا صهيوني وقال عن نفسه إن لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها".

وأضاف، خلال مداخلة في التغطية المباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن الساسة الأمريكان يقولون أمريكا تكن كل الاحترام لإسرائيل التي وفرت عليها عشرات التريليونات من الدولارات وعشرات الآلاف من الجنود سوف يقضوا في العمليات العسكرية إذا ما قامت بها أمريكا، ولذلك أمريكا ترى أن إسرائيل تقوم بالحرب بالوكالة عنها للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة، والحزب الديمقراطي معروف بدعمه لإسرائيل، منوها أن أمريكا تعتبر إسرائيل الولاية الـ 51، وليس مجرد حليف استراتيجي.

ولفت ماك الشرقاوي، إلى أن بريطانيا قالت إنها ستفتح تحقيق دولي لما جرى في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ومن المتسبب في قتل كل هذه الأعداد، بينما إسرائيل ترفض.

وأكد، أن الموقف العربي بشأن ما يحدث في قطاع غزة مشرف، وتقوده مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الموقف يحسب للسيسي والعاهل الأردني ومحمد بن سلمان في السعودية، وهذه المواقف يمكن البناء عليها.

