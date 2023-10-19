طلاب جامعة أسيوط ينظمون وقفة تضامنية ردًا على انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطنيين

أعربت جامعة أسيوط عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط أعلنت الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق؛ تنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وشهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس مسيرات طلابية حاشدة ووقفة احتجاجية، شارك فيها الآلاف من الطلاب من مختلف كليات الجامعة داخل الحرم الجامعي، تضامنًا مع أهالى غزة فى فلسطين، وللتنديد بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ولتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، رافعين لافتتات وأعلام فلسطين، ومنددين بالإعتداء الاسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، وقوف إدارة الجامعة بكافة منتسبيها خلف القيادة السياسية وتأييدها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الرافضة لفكرة تهجير الفلسطنيين الى سيناء، مؤكداَ أن القضية الفليسطينية قضية الدولة المصرية، وكلنا ثقة بالله وقدرتنا أننا نحافظ على أرض الوطن العربي ودوام أمان الفلسطنيين.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن حرص الطلاب على مشاركة أهل غزة فى محنتهم دليلًا على ما يتمتع به الطلاب من وعي وإدراك لما يحدث على الساحة الدولية من صراعات ونزعات، مؤكداَ أن الجامعة تدعم الطلاب فى مواقفهم من خلال توفير المناخ المناسب؛ للتعبير عن اَرائهم بكامل الحرية دعمًا الأشقاء فلسطين.

حضر الوقفة التضامنية الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة والآلاف من طلاب الجامعة.

الاف الطلاب بجامعة اسيوط يتظاهرون لدعم فلسطين

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