حقوق النواب: أهلنا في فلسطين يواجهون مجرم يسمي نفسه دولة

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هنا فلسطين من القاهرة" في كل شارع في مصر نقول لكم أن ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا وشهيدكم شهيدنا وبإذن الله يأتي يوم ونقول لكم أن نصركم هو نصرنا.

وقال خلال خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب: ندرك أن أهلنا في فلسطين يواجهون مجرم يسمي نفسه دولة، والجرائم فاقت كل الحدود من مذبحة دير ياسين لجنين، ومن محمد الدرة مستشفى المعمداني وبحر البقر وكل الجرائم عبر التاريخ، مضيفا: نحيي نضال الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأوضح النائب محمد عبد العزيز: موقف الرئيس ليس فقط دفاع عن الأمن القومي وإنما يدوس على صفقة القرن ومحاولات التهجير القسري، وتصفية القضية الفلسطينية، والشعب المصري يقف مع الرئيس في هذا الموقف دفاعا عن الأمن القومي المصري، ومصر الكبيرة قلب الأمة العربية النابض والضامن لبقاء الأمة العربية والقوات المسلحة المدعومة من 105 مليون مصري.

وتابع: المجتمع الدولي صامت وشريك في الجريمة والصمت الفاضح ينتهك اتفاقيات جنيف وحقوق الانسان، مضيفا: مجلس الأمن تحول لأضحوكة كبرى، موضحا أن سلاح حقوق الانسان يستخدم فقط مع الدول التي تختلف معهم يصمون آذانهم عن سماع قتل الأطفال والمواطنين.