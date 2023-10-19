الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تواصل فعاليات اليوم الثاني لندوة نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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استكملت اليوم فعاليات الندوة التعريفية "نشر ثقافة العمل الحر" التي ينظمها مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستضافت خلالها الدكتورة مي مصطفي مسئول التدريب بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حازم حسين جاد مسئول التمويل متناهي الصغر بالجهاز،
بحضور عدد من عمال الخدمات المعاونة بالجامعة، وذلك اليوم الخميس، بالمكتبة المركزية.

وأوضح الضيوف خلال فعاليات اليوم الثاني للندوة تعريف كيفية إقامة المشروعات متناهية الصغر عن طريق التدريب المجاني، والدعم الفني لعدد من المشروعات لاكتساب مهارة تشغيل المشروعات والبحث عن احتياجات السوق قبل البدء في مراحل التنفيذ والتمويل للمشروع.

هذا كما تم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بطرق السداد والأوراق المطلوبة للمشروع.

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جامعة الفيوم فعاليات اليوم الثاني لندوة نشر ثقافة العمل الحر ندوة نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال الفيوم
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