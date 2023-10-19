جامعة كفر الشيخ تشارك فى الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي

شارك وفد طلابي من جامعة كفر الشيخ في دورة الأستراتيجية والأمن القومي، بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي عقدت بالتعاون مع وزارة الشباب (الإدارة العامة للبرامج التطوعية والثقافية ) خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري امين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية للجامعة.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن اهمية عقد هذه الدورات بكلية الدفاع الوطني ممثلة في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كصرح علمي يمتاز بعطائه الزاخر وجناح العلم العسكري، مؤكدًا أهمية برنامج الإستراتيجية والأمن القومي كخطوة قوية في تعميق الوعى بمفهوم الأمن القومى وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية .



وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن «الإستراتيجية والأمن القومي»، هي منظومة الأساليب والوسائل العلمية والعملية القائمة على الاستخدام الأمثل للقوى والمصادر القومية من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي؛ مضيفا أن تنفيذ تلك الإستراتيجية القومية يتطلب استخدام الإمكانات القومية المتاحة تحت جميع الظروف من أجل إنتاج أقصى سيطرة ممكنة على العدو عن طريق التهديدات؛ بهدف تحقيق مصالح الأمن القومي للدولة.



من جانبه اشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان الدورة التدريبية تضمنت سلسلة من المحاضرات قيمة المعلومات التاريخية والثقافية والسياسية حيث تمحورت الدورة التدريبية حول مفهوم الدولة، ومفاهيم وأبعاد الامن القومي، ونظريه الامن الاسرائيلي، والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي، والتنميه في مواجهه الارهاب، والتغيرات السياسيه الاقليميه وانعكاسها على توازن القوى في منطقه الشرق الاوسط، وماهية الإرهاب، ودور القوات المسلحه في التنميه، واليهود عبر العصور، ومصر بين الحاضر و المستقبل، ومبادئ الاستراتيجية القومية، ومخططات تقسيم المنطقة العربية، ومواجهة الفكر المتطرف للارهاب، والامن المائي المصري.



عقدت الدورة التدريبية، بإشراف وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة - ادارة الأسر والاتحادات الطلابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور حاتم عاصي امين الجامعة المساعد للشئون المالية، وياسر البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتوره صفوت شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والدكتوره هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الإجتماعي، وعادل النكلاوي مسئول إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.