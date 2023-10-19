سان جيرمان يساند نيمار فى إصابته

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ، دعمه للاعبه السابق نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودى، بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل فى مواجهة الأوروجواى.



حيث تعرض نيمار دا سيلفا صاحب الـ 31 عاما، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال مباراة البرازيل وأوروجواي، أمس الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وكتب باريس سان جيرمان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "توتير": "إلى الأمام يا نيمار"، تعليقا على الرسالة الحزينة للنجم البرازيلي بعد إصابته.

ويستعد نيمار لإجراء جراحة جديدة، ربما ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري، لينهار موسمه الأول مع الهلال سريعا.

وانتقل نيمار إلى الهلال في صيف العام الجاري قادما من بي إس جي مقابل 90 مليون يورو، ووقع عقدا يمتد لموسمين.

وخاض نيمار 6 مواسم فى صفوف النادى الباريسى، علما بأنه كان قد تعافى من إصابة في كاحل القدم، أبعدته عن الملاعب منذ أواخر فبراير الماضي.



وعلق نيمار جونيور على إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بأنه يعيش حاليا أسوأ فتراته مع كرة القدم، ويحتاج دعم الجميع، ليعود سريعا.