محافظ بني سويف يتابع جهود "الزراعة" في ملفات المحاصيل الاستراتيجية والأسمدة والتعديات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وجاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 7 حتى 13 أكتوبر الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى متابعة أعمال حصاد وبيع محصول القطن المحلي بنطاق المحافظة، فيما قامت إدارة المكافحة بالمرور على الزراعات بزمام مركزي بني سويف وناصر خلال الفترة المشار إليها، لمتابعة وفحص المحاصيل الصيفية والتوصية بالعلاجات اللزمة.

وقامت المديرية بتنفيذ المتابعات الميدانية والندوات التوعوية والدورات الإرشادية بعدد من قرى المحافظة لتوعية المزارعين ضمن مبادرة ازرع بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة المحاصيل السكرية وموقف المساحات المتعاقد عليها لتوريد البنجر لمصنعي الفيوم وقنا، حيث تم التعاقد على أكثر من 28 ألف فدان من إجمالي 34ألف و370فدان مستهدف.

وتضمن التقرير جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 187حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة أكثر من 10 أفدنة بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، ، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 233 ألف و767، من إجمالي عدد الحائزين 255ألف و308حائزًا.

كما تمت الإشارة إلى قيام إدارة البساتين بحسم عدد من الشكاوى، والمرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر النباتات الطبية والعطرية، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين، فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.