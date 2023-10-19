رئيس جهاز التنظيم والإدارة: نسعى لمد تجربة «كيميت» بمنظومة الحماية الاجتماعية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023 في نسخته السابعة، والذي يقام بمدينة الأقصر.

وأوضح الشيخ، أنه فيما يخص التطوير المؤسسي والحماية الاجتماعي، تم إعادة هيكلة الجهات الحكومية على المستوى المركزي، من حيث تحديث الهيكل التنظيمي وجدول وظائف كل وحدة يسهم بصفة رئيسية في قيام الوحدات الإدارية بالمهام المنوطة بها، وإنشاء وحدات للموارد البشرية، ووحدات لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ووحدات للمراجعة الداخلية والحوكمة....)، وأيضا دراسة معدلات الأداء الحقيقة للأداء وتخطيط الموارد البشرية على أسس علمية، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف أنه من خلال التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا، وحرصا على رضاء المواطنين، طور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خدمة المساعدة الذكية (كيميت) والتي تحاكي العقل البشري في الرد من خلال إجراء محادثات تفاعلية للرد على الاستفسارات وسرعة الاستجابة للشكاوى المتعلقة بالشئون الوظيفية، حيث تقوم بالرد على بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بقانون التأمينات، ويمكن مد التجربة للاستفادة منها بالتطبيق على منظومة الحماية الاجتماعية.